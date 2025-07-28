Километровые заторы парализовали трассу М-4 «Дон» у Горячего Ключа

Масштабные пробки заблокировали участки трассы М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа и на границе с Туапсинским районом. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», заторы затрудняют движение автомобилей в направлении черноморского побережья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Автомобили стоят на протяжении всего участка от пересечения с ул. Промышленной до скалы Петушок. Очереди также образовались на границе с Туапсинским районом — от Дефановки до Полковничьего.

Затруднения коснулись и встречного направления, где пробка тянется от развилки. Медленное движение зафиксировано также в Новомихайловском и Туапсе со стороны Сочи.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что утром 28 июля на досмотровых пунктах при подъездах к Крымскому мосту вновь образовались значительные очереди. По данным Telegram-канала, отслеживающего обстановку в районе транспортного перехода, к 09:00 в очереди со стороны Тамани ожидали проезда 653 автомобиля.

Анна Гречко