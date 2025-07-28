Ростов вошел в топ-5 городов России по количеству исторических зданий

В российском рейтинге по количеству сохранившихся исторических зданий Ростов-на-Дону занял четвертое место. Об этом в интервью РБК ТВ Юг сообщила директор Центра компетенций по развитию городской среды Ростовской области Александра Харченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам Харченко, сейчас специалисты балансируют между сохранением исторической застройки и развитием территорий, чтобы центр был интересен как туристам, так и жителям, а также служил драйвером для всей донской столицы.

Директор Центра компетенций добавила, что в современных тенденциях в архитектуре важно сочетание современной и исторической архитектуры, так как многие исторические здания не соответствуют современным требованиям планировки, оборудования.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что госэкспертиза одобрила капитальный ремонт исторического здания на ул. Пушкинской в Ростове-на-Дону, где расположен доходный дом А.П. Ливус начала 20-го века.

Наталья Белоштейн