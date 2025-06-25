В Ростове начнут капремонт памятника архитектуры на Пушкинской

Госэкспертиза одобрила капитальный ремонт исторического здания на ул. Пушкинской в Ростове-на-Дону, где расположен доходный дом А.П. Ливус начала 20-го века. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ГИС «Единый государственный реестр заключений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В четырехэтажном здании по адресу Пушкинская, 75 нужно провести работы по усилению грунта основания фундаментов и несущих конструкций, поясняют в документе, завизированном экспертами.

Доходный дом А.П. Ливус построили в первой половине XX века. Сегодня историческое здание используется как жилой многоквартирный дом и имеет статус объекта культурного наследия.

Валентина Любашенко