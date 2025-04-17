На Дону зарегистрированных брендов одежды стало больше на 67% в 2024 году

В прошлом году на в Ростовской области было зарегистрировано 80 новых брендов одежды. По сравнению с 2023 годом показатели выросли на 66,6%, сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным специалистов, за первый квартал 2025 года в регионе появилось 13 новых товарных знаков, что на 23,5% меньше по сравнению с 17-ю регистрациями за аналогичный период предыдущего года.

Пресс-служба уточняет, что каждая заявка может охватывать несколько классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Один из примеров — МКТУ 42, который включает такие услуги, как дизайн одежды, анализ компьютерных систем, аудит в области энергетики, размещение веб-сайтов, услуги дизайнеров в области упаковки, хранение данных в электронном виде, защиту информационных систем от вирусов и многие другие.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что на бывших площадках «Глории Джинс» будут шить одежду для охоты, рыбалки и туризма.

Валентина Любашенко