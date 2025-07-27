Торговая война закрывает второй фронт

Европейские товары, поставляемые в США, будут облагаться 15-процентной пошлиной, об этом американский президент Дональд Трамп заявил вечером 27 июля после переговоров с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. Хотя эта ставка ниже обещанных 30%, говорить о том, что Вашингтон пошел на серьезные уступки Евросоюзу (ЕС), не приходится. В обмен на сокращение тарифа ЕС согласился на беспошлинный ввоз товаров из США, расширение инвестиций в страну, а также гарантии спроса на энергоносители и военную технику США. Подробная версия торгового соглашения может быть опубликована позже, пока же заявления свидетельствуют о том, что приближающийся «дедлайн» введения повышенных тарифов и наметившееся оживление европейской экономики позволили господину Трампу заключить соглашение на своих условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США и Евросоюз заключили рамочное торговое соглашение — это главный итог переговоров Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Встрече, состоявшейся 27 июля в Шотландии, предшествовали месяцы обсуждений на разных уровнях. Напомним, в апреле американский президент пригрозил Евросоюзу 30-процентными пошлинами: ожидая их введения 1 августа, Брюссель подготовил масштабные встречные ограничения, которые должны были затронуть как минимум треть американских поставок в Европу. Теперь же от их введения ЕС отказывается: новые договоренности предполагают тарифы на поставки в США в 15% — на это, судя по заявлениям последних недель, европейские власти и рассчитывали.

Ставка названа господином Трампом «общей», она распространится практически на все товары, в том числе на автомобили (для остальных партнеров — 25%). Поясним, Евросоюзу было особенно важно договориться об обнулении или заметном снижении тарифов именно для этой категории поставок, поскольку от динамики такой торговли со Штатами зависит восстановление немецкой экономики (см. “Ъ” от 25 мая). Как пояснили в Вашингтоне, 10-процентные тарифы сохранятся для европейских стали и алюминия.

Пока назвать результаты переговоров победой ЕС сложно. Ради снижения тарифов Евросоюзу пришлось пойти на ряд уступок.

Так, американские поставки в европейские страны не будут облагаться пошлинами (сейчас тарифы действуют для части категорий товаров).

Кроме того, Евросоюз обещает инвестировать в США дополнительные $600 млрд и нарастить закупки военной техники «на сотни миллиардов долларов».

Отдельный пункт соглашения касается энергоносителей: совокупная стоимость их дополнительных поставок в ЕС составит, по словам американского президента, около $750 млрд.

Как заявила Урсула фон дер Ляйен, ЕК пообещала полностью заместить российские нефть и газ поставками СПГ и ядерного топлива из США. Отметим, само обсуждение такого рода договоренностей может косвенно свидетельствовать о готовности Вашингтона разворачивать ограничительные меры в отношении РФ — повышать тарифы для покупателей российских энергоносителей, одним из ее последствий станет рост цен на нефть (см. “Ъ” от 17 июля).

Фактически соглашение с ЕС заключено господином Трампом на американских условиях.

Среди причин — не только приближающийся «дедлайн» (США должны были повысить пошлины 1 августа), но и надежды европейских властей на постепенное оживление деловой активности в ЕС (см. “Ъ” от 2 июля). Вероятность восстановления стабильных темпов роста экономик в условиях торговой войны существенно снижалась.

Кристина Боровикова