Жителей Сочи призвали отказаться от алкоголя на фоне сильной жары

Жителям и туристам в Сочи рекомендовали воздержаться от употребления алкоголя в связи с ожидаемой аномальной жарой до +38°C. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно данным, в дневные и вечерние часы 28, 29 и 30 июля в Сочи и на территории ФТ «Сириус» температура воздуха может достичь +36…+38°C. Власти советуют ограничить пребывание на солнце, носить головные уборы, пить больше воды и отказаться от купания в нетрезвом виде.

Людям с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, рекомендуют не выходить на улицу без необходимости и иметь при себе необходимые лекарства. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Анна Гречко