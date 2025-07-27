Над акваторией Черного моря и Крымом ночью сбили шесть беспилотников

В ночь на воскресенье 27 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Черного моря два украинских беспилотника самолетного типа, еще четыре БПЛА были сбиты в небе над Крымом. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным оборонного ведомства, всего в в период с 21.50 до 5.20 над территорией России были перехвачены и сбиты 99 украинских БПЛА. Из них 36 дронов нейтрализовали в небе над Брянской областью, 21 беспилотник – над территорией Смоленской области, 10 были уничтожены над Калужской областью, по девять – над Волгоградской и Ростовской областями, по два – над территориями Воронежской, Курской областей по одному – над Московской, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областями.

Ранее, в ночь на субботу 26 июля средства ПВО над территорией Россией сбили 54 украинских беспилотника, из них шесть – в небе над Крымом, четыре – над акваторией Азовского моря, три — над Черным морем.

Андрей Николаев