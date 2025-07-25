Сбер профинансирует закладку 200 га фруктовых садов в Карачаево-Черкесии

Соглашение о старте масштабного инвестпроекта подписали первые лица региона, Юго-Западного Сбербанка, Кавказ.РФ и инвестора.

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Карачаево-Черкесии

Документ предусматривает запуск долгосрочного проекта закладки 200 га фруктового сада в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметил глава КЧР Рашид Темрезов, проект по развитию садоводства включен в модель экономического развития республики. Недавно на Кавказском инвестиционном форуме его презентовали премьер-министру Михаилу Мишустину, а также куратору СКФО — вице-премьеру Александру Новаку.

«Садоводство входит в пятерку отраслей — драйверов роста всей экономики Карачаево-Черкесии. В республике уже заложено более 1,1 тыс. га интенсивных садов. До конца года эта цифра вырастет на 200 га, или на 20%. Ожидаем сбор яблок и груш в 34 тысяч тонн, на 6% больше к прошлому году. До 2030 года будем расширять площади фруктовых садов до 2500 га. С учетом дальнейшего развития проекта, который предусматривает строительство крупного фруктохранилища на 60 тысяч тонн, мы ожидаем двукратное увеличение объемов производства фруктов. А это серьезный вклад в решение задачи, поставленной президентом страны по обеспечению продовольственной безопасности и увеличению собственного рынка производства фруктов»,— прокомментировал Рашид Темрезов.

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Карачаево-Черкесии

По словам председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова, банк большое внимание уделяет поддержке и развитию экономики СКФО, и Карачаево-Черкесия входит в число ключевых партнеров. Так, по итогам первых 6 месяцев 2025 года портфель банка по кредитованию бизнеса региона составил более 11,4 млрд руб., к началу года рост — 5%. Объем поддержки предпринимателей новыми займами в 2025 году — свыше 2,5 млрд рублей. Из них 11 проектов малого, среднего и крупного бизнеса получили льготное финансирование 925 млн рублей на запуск и масштабирование агропроектов.

Как рассказал генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов, в прошлом году на Кавказе совместно со Сбером были профинансированы 92 проекта на 2,5 млрд руб.

По словам председателя совета директоров «Сады Ставрополья» Айдына Ширинова, проект «Архыз-Фрут Логистик» в дополнение к собственному капиталу получит льготный заем, который направят на реализацию второго этапа закладки 200 га интенсивного сада. Это позволит довести действующий актив до 500 га. Суммарная стоимость второго этапа оценивается в 1,3 млрд руб.