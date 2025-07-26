На курортах Краснодарского края проживание в отелях подорожало на 16%

В летний сезон 2025 года цены на размещения в гостиницах на черноморских курортах Краснодарского края в среднем выросли на 12-16%, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергея Ромашкина. Исключение составила Анапа, где стоимость проживания снизилась на 25-40% из-за разлива мазута в Черном море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сергей Ромашкин отметил, что турпоток в Анапу сократился более чем вдвое, что вынудило отели снизить цены для привлечения гостей. Однако загрузка гостиниц в городе составляет менее 50% по сравнению с 2024 годом, что делает сезон тяжелым для курорта. Многие средства размещения эконом-класса не открылись из-за отсутствия инфраструктуры для отдыха без моря, отмечает эксперт.

В целом, холодный июнь негативно сказался на курортном бизнесе региона. Сергей Ромашкин выразил сомнение в возможности отелей Кубани восполнить убытки в июле и августе. Несмотря на это, Геленджик, по его словам, должен показать положительную динамику по итогам сезона. В этом городе меньше гостиниц, чем в Анапе, и цены не снижались из-за отсутствия загрязнения воды. Открытие аэропорта в Геленджике пока не повлияло на спрос и загрузку гостиниц, так как объемы авиаперевозок остаются невелики.

По оценкам эксперта, сегодня курорт принимает порядка 20 тыс. туристов в сутки, а новый аэропорт сможет нарастить объем до 1 тыс. человек в сутки только в августе.

Андрей Николаев