Вениамин Кондратьев: каждый пятый житель Кубани работает в торговле
Каждый пятый трудоспособный житель Краснодарского края работает в торговле или потребсфере, обеспечивая жителей всем необходимым для полноценной жизни, отметил глава региона Вениамин Кондратьев, поздравив работников торговли с профессиональным праздником.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как отметил губернатор, на Кубани отрасль торговли формирует 12,9% валового регионального продукта (ВРП). По итогам 2024 года оборот предприятий торговли составил 6,7 трлн руб. что на 98% больше, чем пять лет назад.
По данным краевой администрации, более 90 тыс. предприятий потребсферы в регионе создают рабочие места для более чем 620 тыс. человек. Отрасль находится на первом месте по налоговым отчислениям – ее доля составляет 18%.