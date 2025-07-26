Главные новости к утру 26 июля

В Ростовской области в результате атаки беспилотника сгорел автомобиль. Двое человек погибли. Их личности устанавливаются, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Число пострадавших после обрушения дома в Саратове из-за взрыва выросло до 16. Судьба еще четырех человек неизвестна. На данный момент известно о шести погибших, в том числе одном ребенке. Поисково-спасательные работы продолжались всю ночь.

Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу самолета Ан-24 были доставлены из Приамурья в Москву, сообщили в Росавиации. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начнут расшифровать их в ближайшее время.

Украина выдала России студента из Чувашии, который перешел границу собирался вступить в ВСУ. Через месяц после возвращения на родину его имя появились в списке террористов Росфинмониторинга, а сейчас он находится в следственном изоляторе. Студент стал первым россиянином, добровольно вступившим в ВСУ, и которого Украина выдала РФ, отмечают СМИ.

Платформа «Сферум», предназначенная для общения учителей, родителей и учеников, в сентябре будет интегрирована в мессенджер Max. В Минпросвещения предложили рассматривать это как «повышение информационной безопасности всего российского информационного пространства».