Украина выдала России студента из Чувашии, который собирался вступить в ВСУ

Власти Украины передали России 21-летнего студента из Чувашии Алексея Герасимова, который перешел границу и собирался вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Через месяц после возвращения на родину его имя появились в списке террористов Росфинмониторинга, а сейчас он находится в следственном изоляторе.

Об этом пишут «Регнум» и иностранные СМИ. Студент перешел границу в Белгородской области в начале 2024 года. Задержавшим его украинским спецслужбам он заявил о желании вступить в ВСУ, следует из данных суда Черниговской области. Силовики проверили его на полиграфе и через некоторое время отправили на базу воинского формирования — в «Сибирский батальон» (организация признана в России террористической и запрещена).

Сослуживцы Алексея Герасимова рассказали СМИ, что он отказывался участвовать в тренировках и боевых действиях, пока не подпишет контракт с ВСУ. Студента перевели в миграционный лагерь, где он провел девять месяцев. После этого суд постановил выдворить его за пределы Украины.

Студент родился и вырос в Чебоксарах, учился на журналиста в ЧГУ им. Ульянова. В России он оказался в мае, его передали в рамках обмена пленными и гражданскими лицами. Отец Алексея в разговоре с «Регнум» не назвал причину, почему его сын так поступил. Издание отмечает, что студент стал первым россиянином, добровольно вступившим в ВСУ, которого Украина выдала России. Что именно вменяется юноше, не уточняется.