Судьба четырех человек неизвестна после обрушения дома в Саратове

Число пострадавших после обрушения дома в Саратове из-за взрыва выросло до 16. Судьба еще четырех человек неизвестна. Об этом сообщили ТАСС в медслужбах.

Пострадавшие направлены на амбулаторное лечение. В ликвидации последствий обрушения участвуют 406 человек, в том числе два кинологических расчета с собаками. Применяется 114 единиц техники.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, 11 человек обратились за помощью с размещением. Они направлены в гостиницы. На горячую линию обратились 77 человек.

Взрыв бытового газа произошел на девятом этаже 10-этажного дома на улице Блинова сегодня утром. На данный момент известно о шести погибших, в том числе одном ребенке. В результате обрушился подъезд. Поисково-спасательные работы будут продолжаться ночью. Глава региона объявил 26 июля днем траура.