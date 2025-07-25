При крушении Ан-24 под Тындой погибли граждане Китая и Белоруссии

В числе погибших в авиакатастрофе Ан-24 компании «Ангара» 24 июля в Амурской области были гражданин Китая и гражданин Белоруссии. МИД России выразил соболезнования родным и близким погибших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Federal Air Transport Agency / Handout / Reuters Фото: Federal Air Transport Agency / Handout / Reuters

«Ситуационно-кризисный центр, территориальные департаменты и Представительство МИД России в Благовещенске оказывают необходимую помощь во взаимодействии с дипмиссиями указанных стран»,— говорится в заявлении российского МИДа.

Самолет следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились шесть членов экипажа и 42 пассажира. В авиакатастрофе никто не выжил. Бортовые самописцы найдены и доставлены в Москвы для расшировки. Предварительно, причина крушения — ошибка в пилотировании: при плохой погоде экипаж мог не заметить сопку во время приземления.