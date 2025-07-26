На Кубани объявили беспилотную опасность

На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Оповещения были разосланы жителям региона через официальное приложение МЧС России. Жителей предупредили о возможности падения БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Находящимся в зданиях рекомендуют отойти от окон и укрыться в помещении без остекления (коридоре или кладовой). Также рекомендуется покинуть открытые участки улиц, укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. «Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности»,— сказано в сообщении.

Дмитрий Холодный