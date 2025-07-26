Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани объявили беспилотную опасность

На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Оповещения были разосланы жителям региона через официальное приложение МЧС России. Жителей предупредили о возможности падения БПЛА.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Находящимся в зданиях рекомендуют отойти от окон и укрыться в помещении без остекления (коридоре или кладовой). Также рекомендуется покинуть открытые участки улиц, укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. «Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности»,— сказано в сообщении.

Дмитрий Холодный

Новости компаний Все