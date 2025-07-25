Кубанский оперштаб опроверг информацию об эвакуации детских лагерей Сочи

Оперативный штаб Кубани сообщил, что распространившаяся в соцсетях информацию об эвакуации детских лагерей из прибрежных зон Сочи после атаки БПЛА, произошедшей в ночь на 24 июля, не соответствует действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВДЦ «Орленок» Фото: ВДЦ «Орленок»

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на которое ссылались авторы фейка, об эвакуации детских лагерей не сообщали. Власти города-курорта также подобных заявлений не делали. В министерстве труда и социального развития Кубани информацию об эвакуации опровергли.

В публикации был использован якобы снимок страницы сайта информационного агентства «Интерфакс». Первый заместитель генерального директора информагентства Алексей Горшков сообщил, что в изданиях агентства подобных новостей не публиковалось.

В администрации Сочи сообщили, что все детские лагеря и здравницы продолжают работать в штатном режиме, эвакуация не проводилась.

В ночь на 24 июля системы ПВО отразили массированную атаку БПЛА над Адлерским районом Сочи и федеральной территорией Сириус. Подробнее — в материале «Ъ-Сочи» «Курорт под обломками».

Дмитрий Холодный