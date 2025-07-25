В Ростовской области утонул 37-летний мужчина

В Усть-Донецком районе Ростовской области утонул 37-летний мужчина. Его тело водолазы обнаружили через три дня после исчезновения во время купания. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в своём telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

По данным ведомства, трагедия произошла в ст. Раздорской в районе пляжа Сонькина коса. Во время купания мужчина нырнул под воду и исчез из виду. Тело погибшего спустя три дня обнаружили водолазы поисково-спасательной службы.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», с начала купального сезона в водоемах области погибли 12 человек.

Валентина Любашенко