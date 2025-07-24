Президент России Владимир Путин простился с председателем Верховного Суда Ириной Подносовой, сообщает пресс-служба Кремля 24 июля. Траурное мероприятие прошло в Центральной клинической больнице Москвы. Глава государства почтил память покойной, возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что госпожа Подносова скончалась на 72-м году жизни. Свою карьеру она начала строить еще в Ленинграде. По данным ряда СМИ, она является однокурсницей президента России Владимира Путина. В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского университета имени Жданова (ныне СПбГУ — Ъ). Председателем ВС РФ она стала 17 апреля 2024 года.

Андрей Маркелов