В Екатеринбурге начался процесс по делу о стрельбе у храма Большого Златоуста

Ленинский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать дело в отношении Романа Штадлера, которому инкриминируется ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Он обвиняется в стрельбе около храма Большой Златоуст на улице Малышева. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Штадлер

Фото: Артем Путилов Роман Штадлер

Фото: Артем Путилов

По версии следствия, в октябре 2023 года Роман Штадлер выстрелил из травматического оружия холостыми патронами один раз в воздух. После чего убрал оружие обратно в сумку.

«Штадлер совершил хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением оружия»,— указано в обвинительном заключении. Прокурор сообщил, что потерпевшим по делу признан автомобилист, который во время стрельбы проезжал рядом.

Обвиняемый признал вину частично. «Я считаю себя виноватым, считаю, что совершил глупость. Но вменяемую мне статью я считаю необоснованно строгой, потому что конфликта никакого у меня ни с кем не было, я не пытался никого оскорбить, напугать или нарушить чью-то безопасность. Я просто выстрелил вверх в небо у клуба. Никому не угрожал, пистолет был холостой. Надеюсь, что здравый смысл преобладает и статью перебьют на административное правонарушение»,— сказал Роман Штадлер.

С ним согласна адвокат Наталья Волкова. «Если все материалы полностью проанализировать, он совершил административный проступок. То есть как бы общественный порядок нарушил, но, если все оценить внимательно, он никому не угрожал, никаких угроз не было»,— подчеркнула она.

Инцидент вызвал резонанс после того, как общественное движение «Русская община» на своей странице «Вконтакте» опубликовали видеоролик, на котором Роман Штадлер стреляет в центре Екатеринбурга. Вскоре он был задержан. Сначала Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал его. Позже мера пресечения была изменена на запрет определенных действий.

Артем Путилов