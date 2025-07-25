Адвокат рассказал об условиях содержания главреда Baza Трифонова в СИЗО

Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов помещен в СИЗО №7 в Москве. Он не жалуется на условия, сообщил адвокат Алексей Михальчик.

По его словам, в камере находится 13 человек. Глеб Трифонов уже получил первую передачу от родных. «С нетерпением ждет рассмотрения апелляции, надеется, что его освободят»,— сказал господин Михальчик «РИА Новости». Он добавил, что врач и психолог господина Трифонова еще не посещали.

Глеба Трифонова арестовали 23 июля. Он обвиняется в даче взятки полицейским. Следствие считает, что правоохранители за деньги присылали Baza служебную информацию. Сумма взяток достигала 150 тыс. руб. Журналист отрицает предъявленные обвинения.

В СИЗО также отправили продюсера Telegram-канала Татьяну Лукьянову. На следующий день были арестованы правоохранители из Белгородской области, а также Краснодарского и Красноярского края, которые обвиняются в получении взяток.

Подробнее — в материале «Ъ» «Получил от Baza — признался сразу».