В Новороссийске задержали 6 нелегальных работников из Азербайджана

В ходе проверки торгового объекта в Новороссийске задержали шесть граждан Азербайджана, находившихся в России без соответствующих документов либо с просроченными разрешениями на пребывание. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении нарушителей составлено 11 административных протоколов по статьям о нарушении миграционного режима и незаконной трудовой деятельности. По результатам рассмотрения дел все задержанные подлежат административному выдворению из страны, один человек помещен в спецприемник.

МВД предупреждает работодателей о серьезной ответственности за использование труда нелегальных мигрантов, включая крупные штрафы до миллиона рублей для юридических лиц и возможное приостановление деятельности. Ведомство продолжит регулярные проверки для пресечения нарушений миграционного законодательства и защиты интересов законопослушных участников рынка труда.