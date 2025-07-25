Политолога-иноагента Екатерину Шульман заочно арестовали в Москве

Мещанский суд Москвы заочно арестовал на два месяца политолога Екатерину Шульман (объявлена иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Политолог обвиняется в нарушении порядка деятельности иноагентов (ч. 2 ст. 330.1 УК). Ранее ее штрафовали за отсутствие маркировки в публикациях.

Екатерину Шульман объявили иноагентом в апреле 2022 года, с тех пор она живет в Германии. В марте политолога объявляли в розыск, однако спустя два дня карточка пропала из базы МВД.