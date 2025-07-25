Политолога-иноагента Екатерину Шульман заочно арестовали в Москве
Мещанский суд Москвы заочно арестовал на два месяца политолога Екатерину Шульман (объявлена иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Политолог обвиняется в нарушении порядка деятельности иноагентов (ч. 2 ст. 330.1 УК). Ранее ее штрафовали за отсутствие маркировки в публикациях.
Екатерину Шульман объявили иноагентом в апреле 2022 года, с тех пор она живет в Германии. В марте политолога объявляли в розыск, однако спустя два дня карточка пропала из базы МВД.