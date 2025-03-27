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Коммерсантъ FM
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Карточка иноагента Шульман пропала из разыскной базы МВД России

Карточка политолога Екатерины Шульман (объявлена иностранным агентом) пропала из базы розыска МВД России. Об объявлении политолога в розыск сообщалось 25 марта. Сейчас при вводе соответствующего запроса на сайте разыскной базы поиск не дает результатов. Внимание на это обратил ТАСС.

Екатерина Шульман (признана иноагентом)

Екатерина Шульман (признана иноагентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Екатерина Шульман (признана иноагентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По какой статье УК разыскивалась госпожа Шульман (иноагент) — в карточке не уточнялось. В конце февраля в отношении политолога составили протокол об участии в нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП). В сентябре и декабре 2023 года ее штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.

Екатерину Шульман объявили иноагентом в апреле 2022 года. Сейчас она проживает в Берлине.

Полина Мотызлевская

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