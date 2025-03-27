Карточка иноагента Шульман пропала из разыскной базы МВД России
Карточка политолога Екатерины Шульман (объявлена иностранным агентом) пропала из базы розыска МВД России. Об объявлении политолога в розыск сообщалось 25 марта. Сейчас при вводе соответствующего запроса на сайте разыскной базы поиск не дает результатов. Внимание на это обратил ТАСС.
Екатерина Шульман (признана иноагентом)
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По какой статье УК разыскивалась госпожа Шульман (иноагент) — в карточке не уточнялось. В конце февраля в отношении политолога составили протокол об участии в нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП). В сентябре и декабре 2023 года ее штрафовали за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.
Екатерину Шульман объявили иноагентом в апреле 2022 года. Сейчас она проживает в Берлине.