МВД объявило в розыск политолога-иноагента Екатерину Шульман

Политолог Екатерина Шульман (внесена в реестр иностранных агентов в России) разыскивается по статье уголовного кодекса. Соответствующая карточка появилась в базе розыска ведомства. По какой статье разыскивают женщину, не сообщается, другая информация также не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Шульман (объявлена иноагентом) в 2021 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Екатерина Шульман (объявлена иноагентом) в 2021 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Екатерину Шульман признали иностранным агентом в апреле 2022 года, тогда же она переехала в Германию. В сентябре и декабре 2023 года политолог получала штрафы из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях. В феврале 2025 года также сообщалось, что против нее составили протокол об участии в деятельности нежелательной организации.

Никита Черненко