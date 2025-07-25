Штат работников центрального аппарата МВД превысит 7 тыс. человек

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении предельной штатной численности центрального аппарата МВД. Теперь в ведомстве смогут работать 7110 сотрудников. Раньше максимальная численность штата составляла 6760 человек.

В данных расчетах не учитываются сотрудники охраны и обслуживания зданий. Число сотрудников органов внутренних дел составит 6364 человек. При этом число гражданских служащих и работников осталось тем же: 661 и 85 человек соответственно.

В прошлый раз численность штата увеличивали в сентябре 2022 года — на 180 человек. В том же году господин Путин подписал указ о предельном штате МВД с 2023 по 2025 год. Так, в этом году штат должен составить 938 тыс. человек.

Никита Черненко