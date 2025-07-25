В Анапе завершили механизированную очистку на 9,5 километрах пляжей

Специалисты завершили механизированную очистку прибрежной полосы протяженностью 9,5 км, начатую от Лечебного пляжа Анапы. В настоящее время работы переместились в поселок Витязево, где уже демонтировали защитный вал, что позволило начать непосредственную очистку пляжной зоны у кромки воды. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Сейчас на участке возле отеля «Жемчужина России» проводится тщательное просеивание песка с использованием специальных машин, оборудованных сетками от 4 до 8 мм. На сегодняшний день уже обработано 55 га из запланированных 102 га пляжной территории.

На соседних участках параллельно ведется аэрация и переворачивание пляжного грунта. В работах задействовано более 15 единиц спецтехники, включая тракторы, прицепные устройства и транспорт для вывоза загрязненного песка.