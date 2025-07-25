В Ижевске снят режим чрезвычайной ситуации на реке Старковке

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Ижевске на реке Старковке возле проезда Копровый снят, сообщили в администрации города. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС 25 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Александров Фото: Максим Александров

Напомним, разлива нефтепродуктов на реке Старковка в минприроды Удмуртии зафиксировали еще 29 мая. После его обнаружения специалисты минприроды провели исследования проб воды. Региональное СУ СКР начало доследственную проверку по статье 250 УК РФ «Загрязнение вод». На данный момент виновник разлива не установлен.

Режим чрезвычайной ситуации в Ижевске ввели 27 июня. Площадь разлива составила 640 кв м. 4 июля начались работы по ликвидации. За 10 дней работы сотрудниками аварийно-спасательного отряда было выкачено 30 куб. м маслянистой жидкости.

Подробнее о разливе нефтепродуктов читайте в материале «Нашли черноточину».