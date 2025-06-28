СКР начал доследственную проверку после разлива нефтепродуктов на реке в Ижевске

Региональное СУ СКР начало доследственную проверку после разлива нефтепродуктов в Ижевске на реке Старковка, сообщили в ведомстве. Ее проводят по статье 250 УК РФ «Загрязнение вод» (до трех месяцев ареста). Ликвидация последствий находится на контроле удмуртской природоохранной межрайонной прокуратуры, устанавливаются виновные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минприроды УР Фото: пресс-служба Минприроды УР

Напомним, разлив нефтепродуктов произошел на участке реки возле проезда Копрового. Площадь составила 640 кв. м. На территории Ижевска 27 июня ввели режим ЧС до особого распоряжения. На участке реки установили боновое заграждение. В ближайшие две недели будет установлена причина загрязнения и проведена откачка маслянистого пятна с поверхности, обследовано и очищено дно и береговая линия.

В региональном минприроды гибель водных ресурсов не установили. Как сообщили «Ъ-Удмуртия» в ведомстве, опасности разлива нефтепродуктов за пределы очага дислокации нет. Специалисты минприроды отобрали пробы воды в трех точках. Результаты исследований показали превышение по содержанию нефтепродуктов.