Завершен сбор нефтепродуктов в зоне ЧС на ижевской реке Старковке

Завершен сбор нефтепродуктов с поверхности реки Старковки и мусора с прибрежной зоны, сообщили в администрации города. За 10 дней работы сотрудники аварийно-спасательного отряда выкачали 30 куб. м маслянистой жидкости. О том, кто слил нефтепродукты в реку, городские власти в релизе не указывают.

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Дополнительно сорбирующими материалами (21 куб. м) были обработаны водная гладь и береговая зона. Собранные нефтепродукты, загрязненный грунт и сорбент вывезены на спецполигон для утилизации. На реке установлены сорбирующие боны.

Река Старковка включена в Государственный водный реестр РФ. Ситуация находится на контроле регионального минприроды, местных властей и «всех заинтересованных служб».

Напомним, разлив нефтепродуктов на реке Старковке площадью 640 кв. м сотрудники минприроды зафиксировали еще 29 мая, после жалоб жителей на характерный запах, однако режим ЧС был введен только с 27 июня. Задержку со введением режима городские власти объяснили затянутым процессом исследования проб воды. За этот процесс отвечало минприроды. Результаты должны были представить к 8 июня, но муниципалитет получил их только к 26 июня.

В природном ведомстве указали, что итоги исследований «не являются основополагающим фактором для начала ликвидации разлива», пробы воды были обработаны в сроки, установленные регламентом. Работы по ликвидация разлива начались только 4 июля. После введения режима, 27 июня, велась подготовка площадки для проезда техники: укреплялась береговая линия.

Подробнее об оценке последствий разлива нефтепродуктов экологами читайте в материале «Нашли черноточину».