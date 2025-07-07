Нашли черноточину

4 июля начались работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на реке Старковка. Его зафиксировали 29 мая, после жалоб местных жителей на характерный запах. Площадь разлива составила 640 кв. м. Предварительный объем нефтепродуктов, попавших в реку, оценен в 31 т. Разлив смесей зафиксировали еще 29 мая, после жалоб жителей на характерный запах, однако режим ЧС был введен только с 27 июня. Это связано с задержками исследований проб воды, которые взяли сотрудники регионального минприроды. Эксперты считают, что затягивание сроков усложнит сбор нефтепродуктов из-за того, что вещества могут осесть на илистое дно.

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С 27 июня и до особого распоряжения в Ижевске введен режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов на реке Старковка, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Нефтепродукты скопились возле запруды на участке реки в районе проезда Копровый, после чего маслянистое пятно локализовали боновым ограждением. Площадь разлива составила 640 кв м. Региональное СУ СКР начало доследственную проверку по статье 250 УК РФ «Загрязнение вод». Ликвидацию последствий разлива взяла на контроль удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура. Устанавливаются виновные.

С момента введения режима ЧС по 3 июля на берегу велась подготовка площадки для проезда техники. «Проводилось укрепление берега с двух сторон реки: для отсыпки использовано свыше 300 т инертных материалов, установлены плиты-перекрытия»,— уточнили «Ъ-удмуртия» в муниципалитете. На участке установлено боновое заграждение для локализации разлива, со стороны проезда Копровый поставлен предупредительный знак.

Ликвидация последствий ЧС началась 4 июля, сообщили в горадминистрации. Очистка участка реки будет проведена за счет городского бюджета, точная сумма расходов пока не определена.

К работам подключили специализированного частного подрядчика — ООО «Сервис Безопасности Плюс». Начальник аварийно-спасательного отряда компании Павел Щепин рассказал, что работы пройдут в три этапа: подготовка площадки, сбор нефтепродуктов с поверхности воды и очистка берега с использованием сорбентов. Собранные нефтепродукты будут утилизированы на лицензированном полигоне. Предварительный объем слитых в реку нефтепродуктов, ссылаясь на данные минприроды Удмуртии, господин Щепин оценил в 31 т. На сбор нефтепродуктов потребуется около двух недель. Опасности для людей, по его словам, нет — замеры воздуха не показали наличия в нем углеводородов.

Глава Устиновского района Венера Лужникова, курирующая организацию работ по ликвидации разлива, добавила, что в окрестностях Старковки жилых домов нет, река расположена в промышленной зоне, а участок локализации разлива находится в стороне от пешеходных и транспортных маршрутов. При этом ущерб природе глава районной администрации оценила как значительный. Река Старковка включена в Государственный водный реестр.

На вопрос издания о задержке с введением режима ЧС в администрации подробнее рассказали о ходе событий. Сообщение о разливе поступило в конце мая от окрестных жителей. Они пожаловались на характерный запах. Задержка в изучении разлива произошла на этапе исследования проб воды – их должны были представить к 8 июня.

«Подведомственная организация затянула процесс — результаты были представлены только к 26 июня. Утром следующего дня была собрана оперативная комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС), которая приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации и начале производственных работ»,— уточнили «Ъ-Удмуртия» в администрации Ижевска.

Напомним, в минприроды Удмуртии разлив зафиксировали еще 29 мая. После его обнаружения специалисты провели забор воды в трех точках. Результаты исследований показали превышение содержания нефтепродуктов в реке. Как сообщили «Ъ-Удмуртия» в ведомстве, опасности разлива нефтепродуктов за пределы очага дислокации нет. Гибели водных ресурсов не зафиксировано.

Природоохранная прокуратура посчитала действия подведомственных учреждений минприроды недостаточно оперативными. В частности, предварительный расчет ущерба был произведен министерством только после запроса следственных органов. «Природоохранный прокурор внес представление в минприроды в связи с ненадлежащей организацией работ»,— прокомментировали ситуацию «Ъ-Удмуртия» в региональной прокуратуре.

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Доцент кафедры экологии и природопользования УдГУ, кандидат географических наук Ольга Гагарина сообщила «Ъ-Удмуртия», что река Старковка не относится к объектам водоснабжения или рекреационным зонам, а значит разлив не несет прямой угрозы населению. При этом эксперт добавила, что на 2023 год Старковка была включена в рыбохозяйственный реестр с указанием первой категории, что означает, что на отдельных участках реки водятся промысловые рыбы.

«В апреле 2023 года я проводила гидрометеорологические изыскания в районе верхней части русла Старковки. Данный участок реки характеризуется фекально-гнилостным запахом с интенсивностью в три балла по пятибальной системе и желтым цветом вод. Это означает, что в Старковку производятся несанкционированные канализационные сбросы»,— рассказала эколог.

Госпожа Гагарина охарактеризовала общее состояние верхней части Старковки как неблагоприятное – русло и склоны вдоль реки захламлены строительным и коммунальным мусором. Опасность нефтяного разлива, по ее словам, усугубляется тем, что Старковка — это малая река с низкой водностью и низкой разбавляющей способностью — сниженной способностью принять загрязнение.

«Содержание нефтепродуктов в Старковке фиксировалось и раньше. При отборе проб в 2023 году их содержание было в 2,5 раза ниже предельной концентрации, но такие цифры были получены в период половодья. Залповых сбросов ранее не фиксировалось, но неоднократно отмечались превышения концентрации нефтепродуктов на сотые и десятые доли. Это обусловлено в том числе тем, что в пределах бассейна реки расположено большое число производственных предприятий и густая сеть автодорог»,— добавила госпожа Гагарина.

Срок устранения загрязнения в один месяц эксперт оценила как неблагоприятный фактор — достаточный период для закрепления нефтяных отложений в водной экосистеме. «По прошествии длительного времени происходит перераспределение между формами агрегатного состояния нефти – образуются эмульсии и сорбированные нефтепродукты, которые характеризуются более длительным периодом разложения и накапливаются в донных отложениях. Потребуется комплексная очистка илистого дна, в ином случае процессы миграции нефтяных отложений будут происходить годами»,— уточнила эксперт.

Бенефициар предприятия по добычи нефти ООО «ДКС Империя» Алексей Харитоненко со ссылкой на данные Минприроды РФ отмечает, что частота разливов нефти в России в последние годы достаточно высока — около 10 тыс. инцидентов ежегодно.

«Крупные случаи, такие как в Норильске в 2020-м и в Керчи в 2024 году показывают, что полная ликвидация последствий редка: собирается лишь 80% нефти, остатки разлагаются годами. В Ижевске успех очистки зависит от скорости устранения источника»,— уточнил спикер.

Адвокат Максим Белоковыльский напомнил, что к уголовной ответственности может быть привлечено только физическое лицо. Адвокат полагает, что данное преступление, скорее всего, отнесут к части 1 статьи 250 УК РФ «Загрязнение вод», следовательно, виновному грозит штраф до 80 тыс. руб., арест до трех месяцев и запрет определенной деятельности на срок до пяти лет.

«Преступление относится к категории небольшой тяжести, но с учетом общественного резонанса сомнительно, что виновный может рассчитывать на прекращение уголовного дела за деятельным раскаянием»,— уточнил господин Белоковыльский.

Эксперт добавил, что в рамках уголовного дела, вероятно, будет заявлен гражданский иск к предприятию, допустившему разлив, о возмещении прямого вреда, причиненного загрязнением, а вне рамок уголовного процесса подан гражданский иск для компенсации ликвидации последствий. Кроме того, предприятие могут подвергнуть административному взысканию.

Адвокат Удмуртской республиканской коллегии адвокатов Анжела Замараева отмечает, что обычно загрязнение вод, при отсутствии зафиксированного вреда для рыбных запасов, животного и растительного мира, классифицируется как нарушение требований к охране водных объектов (ч.4 статьи 8.13 КоАП РФ). Нарушение грозит штрафом до 300 т.р. для юридических лиц и до 80 т.р. для должностных лиц.

Адвокат подчеркнула, что судебная практика в настоящее время идет по пути ужесточения наказания за правонарушения в области охраны окружающей среды и максимального взыскания ущерба за причиненный ей вред.

Дмитрий Горбунов