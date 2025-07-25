ЦБ допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на 200 б. п.

Банк России не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки на 100–200 б. п. в этом году. При этом по итогам отдельных заседаний возможно сохранение ставки на текущем уровне 18%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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«Равномерная траектория снижения может быть при более убедительной картине стабилизации инфляции»,— сказала она на пресс-конференции (трансляция ведется на сайте ЦБ).

По словам госпожи Набиуллиной, регулятор будет рассматривать разные меры в зависимости от поступающих данных. Она подчеркнула, что при принятии дальнейших решений по ставке нужно действовать осторожно. Для замедления инфляции необходима жесткая денежно-кредитная политика.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

Сегодня ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 18%. По прогнозу регулятора, в этом году средняя ключевая ставка составит 18,8–19,6% годовых. В 2026 — 12–13% годовых.

Подробнее о решении Банка России — в материале «Ъ».