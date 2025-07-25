ЦБ отрицает необходимость докапитализации крупных банков

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российский банковский сектор прибылен. Регулятор не видит необходимости в докапитализации крупных банков из-за проблемных кредитов, добавила глава Центробанка.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Госпожа Набиуллина отметила, что в первом полугодии прибыль банковского сектора составила 1,7 трлн руб. Это «большие цифры», считает председатель ЦБ. Это позволяет банкам наращивать и поддерживать капитал.

«И реальная ситуация с проблемными кредитами, она лучше, чем иногда пытаются представить»,— сказала глава Банка России на пресс-конференции (трансляция ведется на сайте ЦБ). По оценкам регулятора, стоимость риска по корпоративным кредитам далека от рекордов. Необеспеченные розничные кредиты покрыты резервами на 90%.

По данным Банка России, объем просроченных задолженностей физлиц по кредитам достиг в июле 1,5 трлн руб., что стало рекордом за последние шесть лет. В основном речь идет о кредитах, оформленных в конце 2023-го — начале 2024 года под высокие ставки рискованными заемщиками.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «“Плохие долги” созрели рекордно».