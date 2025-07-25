Задержаны сибиряки, причастные к работе украинских колл-центров

В Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае задержаны участники преступной группы, занимавшейся дистанционным мошенничеством. Для проведения следственных мероприятий они этапированы в Москву, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Организаторами преступной группы следствие считает пятерых бывших заключенных, судимых за экономические преступления. Злоумышленники под видом сотрудников силовых ведомств, Росфинмониторинга, Центрального банка РФ похищали у граждан сбережения для дальнейшей передачи через криптокошельки в пользу колл-центров, действующих на территории Украины. Организаторы группы, по данным следствия, выбирали потенциальных жертв, координировали деятельность дроперов, осуществляли курьерскую доставку похищенных денежных средств.

Деятельность криминальной организации была пресечена оперативниками новосибирского УФСБ России совместно с сотрудниками Центра информационной безопасности ФСБ России и Следственного департамента МВД России.

Уголовное дело, насчитывающее 33 эпизода, возбуждено по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суммарный ущерб оценивается в более чем 200 млн руб.

Илья Николаев