Жильцов разрушенного взрывом дома эвакуируют в ПВР

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что для жильцов разрушенного взрывом дома в Саратове организуют пункты временного размещения. Сколько людей будут эвакуированы в ПВР — он не уточнил.

Около 11:00 мск в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова произошел взрыв бытового газа. Обрушился угол дома с 7 по 10 этаж. По предварительным данным, погибли 3 человека — двое взрослых и ребенок. На месте взрыва работают кинологи и спасатели. СМИ писали, что из под завалов спасли больше десяти человек. Сколько еще людей остаются под обломками — неизвестно.

По словам господина Бусаргина, на месте развернут оперативный круглосуточный штаб. В ближайшее время начнет работу горячая линия. Сейчас обратиться за помощью можно по двум номерам — 8 937 225 57 12 и 8 (8452) 63 33 73.

Жителей соседних подъездов эвакуировали из-за угрозы дальнейшего обрушения. Губернатор уточнил, что ПВР для всех эвакуированных будет организовывать городская администрация. На базе чего будут созданы ПВР — неизвестно.

Полина Мотызлевская