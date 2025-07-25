Основной версией взрыва в многоэтажке в Саратове стала утечка газа

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что на данный момент основная версия взрыва в жилом многоэтажном доме на улице Блинова — утечка газа.

На месте развернут круглосуточный оперштаб, в ближайшее время начнет работу специальная горячая линия, сообщил чиновник. Он отметил, что сейчас главная задача — оперативно провести поисково-спасательные работы и оказать помощь пострадавшим, а также обследовать поврежденное здание.

МЧС подтвердило гибель, как минимум, трех человек. Среди них, предварительно, был ребенок. Спасатели не исключают, что под завалами могут оставаться люди.