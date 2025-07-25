Более 30 квартир повреждены взрывом в жилом доме в Саратове

В результате взрыва газа в жилом доме в Саратове были повреждены или разрушены более 30 квартир, сообщили ТАСС в оперативных службах. В МЧС сообщали, что из-за взрыва обрушился угол дома с 7 по 10 этаж. Погибли три человека — двое взрослых и один ребенок. На месте работают кинологи.

Взрыв произошел около 11:00 мск в десятиэтажном доме на улице Блинова, 2. Официально число пострадавших неизвестно. Telegram-канал Baza писал, что спасатели достали из под завалов пятерых пострадавших, в том числе пятилетнюю девочку. По данным Mash, из-под обломков спасли 11 человек.

Жителей соседних подъездов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения. На месте работают более 20 спасателей, восемь единиц техники и кинологи. Сколько людей могут находиться под завалами — неизвестно.

Полина Мотызлевская