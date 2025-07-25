В Саратове при взрыве газа обрушился подъезд десятиэтажного дома

В Саратове произошел взрыв газа в десятиэтажном доме. Обрушился подъезд. Есть угроза дальнейшего обрушения. Проводится срочная эвакуация. Под завалами находятся люди. На данный момент известно о трех погибших.

Речь идет о многоэтажке по адресу: улица имени Ф. А. Блинова, 2. Информация о взрыве поступила на пульт дежурного МЧС в 12:12 (11:12 мск). «Произошло обрушение торца панельного дома с 10-го по 1-й этаж», — сообщили ТАСС в оперативных службах.

МЧС сообщает о трех погибших, но сейчас проводится спасательная операция и данные будут уточняться. Причина взрыва пока неизвестна. Развернут оперативный штаб. На место выехал губернатор Роман Бусаргин.