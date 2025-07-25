В магазинах Екатеринбурга нашли опасные пельмени от курганского производителя

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нарушения в замороженных пельменях производителя из Курганской области, сообщили в ведомстве. При проверке продукции, поставленной в магазины Екатеринбурга, обнаружили бактерию Listeria monocytogenes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Россельхознадзор аннулировал производственный сертификат на всю партию пельменей весом 5600 кг для прекращения продажи продукции, не соответствующей ветеринарным требованиям. Производителю направили письмо с требованием изъять опасную продукцию. Ведомство взяло компанию под особый контроль и предупредило о возможных санкциях в случае повторных нарушений.

Бактерия Listeria monocytogenes может вызвать листериоз — одну из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. Это относительно редкая болезнь, но смертность из-за нее высокая. Бактерия может может выживать и размножаться при низких температурах, поэтому наиболее часто причастными к листериозу оказываются продукты с длительным сроком хранения в холодильнике.

Ранее полиция Каменска-Уральского (Свердловская область) проверила местную предпринимательницу после информации о торговле контрафактным алкоголем. На месте сотрудники изъяли 50 литров немаркированного алкоголя.

Ирина Пичурина