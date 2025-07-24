В Каменске-Уральском полиция изъяла 50 литров суррогатного алкоголя

Полиция Каменска-Уральского (Свердловская область) проверила местную предпринимательницу после информации о торговле контрафактным алкоголем, сообщили в пресс-службе городской полиции. На месте сотрудники изъяли 50 литров немаркированного алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МО МВД России «Каменск-Уральский» Фото: МО МВД России «Каменск-Уральский»

Полицейские в интернете нашли информацию о том, что в здании на ул. Олега Кошевого продается суррогатный алкоголь. Они прибыли по адресу для проверки и, несмотря на заверения предпринимательницы об отсутствии алкоголя, полиция обнаружила и изъяла пять коробок немаркированной алкогольной продукции. В отношении жительницы составлен составлен административный материал.

Ранее силовики в Екатеринбурге задержали Элвина Шукурова, которому было предъявлено обвинение по п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Как сообщил член общественной палаты Дмитрий Чукреев, обвиняемый связан с подпольным цехом по производству и розливу контрафактного алкоголя в Первоуральске (Свердловская область).

Ирина Пичурина