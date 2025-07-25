Трамп и Пауэлл обменялись резкими репликами на публике

Президент США Дональд Трамп посетил штаб-квартиру Федеральной резервной системы (ФРС), в которой сейчас идет ремонт. Ранее господин Трамп критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за «бесхозяйственность» из-за затянувшегося ремонта здания и превышения сметы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Джером Пауэлл

Фото: Kent Nishimura / Reuters Дональд Трамп и Джером Пауэлл

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Во время посещения ФРС президент Трамп снова высказался на эту тему: «Оказалось немного дороже — или намного. И теперь он (ремонт здания.— “Ъ”) стоит $3,1 млрд». Изначально предполагалось, что строительство должно обойтись в $2,5 млрд. Как пишут американские СМИ, господин Пауэлл выглядел раздраженным и ответил, что он об этом ничего не знает. После этого президент передал ему некий листок с расчетами, за этим последовал обмен репликами о том, включены ли в эти расчеты расходы на ремонт и строительство других зданий. Позже на вопрос журналистов, как бы он поступил с руководителем строительства, превысившим смету, Дональд Трамп ответил: «Я бы его уволил».

Ранее президент США неоднократно критиковал действия ФРС, прежде всего за ее неготовность понижать ключевую ставку. На следующей неделе состоится очередное заседание ведомства, на котором будет определяться уровень ставки. Дональд Трамп называл господина Пауэлла «упрямым ослом и глупым человеком». Американские СМИ неоднократно писали о его намерении сменить главу ФРС — правда, сам господин Трамп отрицал эти планы.

Яна Рождественская