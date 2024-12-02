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Донские власти утвердили пятилетний план по импортозамещению

В Ростовской области утвержден региональный план по импортозамещению на период с 2025-го по 2030 год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

План работы по импортозамещению предусматривает рост производительности труда, снижение издержек бизнеса, создание индустриальных и технопарков, поддержку инновационных компаний и продвижение донских товаров.

Также планируется создать региональное бюро по отбору и адресному сопровождению быстрорастущих предприятий и разработать меры поддержки частных индустриальных парков.

Ева Китаева

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