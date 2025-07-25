В Крыму задержали агента военной разведки Украины

В Крыму сотрудники регионального управления ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в участии в деятельности украинской подпольной организации, признанной террористической по решению Верховного суда России. По данным ведомства, задержанный готовил материалы для фильма, направленного против российской государственной политики, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как утверждается в сообщении ФСБ, житель полуострова, придерживающийся националистических взглядов, с декабря 2024 по март 2025 года взаимодействовал с украинской организацией, деятельность которой, по версии следствия, курировалась Главным управлением разведки Минобороны Украины. Целью работы структуры называлось ведение разведывательной и диверсионно-пропагандистской деятельности на территории России.

По заданию куратора, мужчина осуществил видеосъемку на территории Севастополя для фильма, который, как отмечается в заключении экспертов, содержит признаки политической ненависти и дискредитации внешнеполитического курса РФ, в том числе по вопросу статуса Крыма, а также формирует негативный образ Вооруженных сил России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. По решению суда Севастополя подозреваемый заключен под стражу сроком на два месяца.

Вячеслав Рыжков