В Крыму задержали агента военной разведки Украины
В Крыму сотрудники регионального управления ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в участии в деятельности украинской подпольной организации, признанной террористической по решению Верховного суда России. По данным ведомства, задержанный готовил материалы для фильма, направленного против российской государственной политики, передает «РИА Новости».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как утверждается в сообщении ФСБ, житель полуострова, придерживающийся националистических взглядов, с декабря 2024 по март 2025 года взаимодействовал с украинской организацией, деятельность которой, по версии следствия, курировалась Главным управлением разведки Минобороны Украины. Целью работы структуры называлось ведение разведывательной и диверсионно-пропагандистской деятельности на территории России.
По заданию куратора, мужчина осуществил видеосъемку на территории Севастополя для фильма, который, как отмечается в заключении экспертов, содержит признаки политической ненависти и дискредитации внешнеполитического курса РФ, в том числе по вопросу статуса Крыма, а также формирует негативный образ Вооруженных сил России.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. По решению суда Севастополя подозреваемый заключен под стражу сроком на два месяца.