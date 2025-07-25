ФАС возбудила дело против «Газпром ГНП продажи» из-за сокращения продаж на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Газпром (MOEX: GAZP) ГНП продажи». Причиной стало снижение объемов продаж топлива на бирже, сообщили «Ъ» в ФАС.

Компании принадлежит Сургутский ЗСК по производству бензина и дизеля. По данным Петербургской биржи, с 20 мая по 27 июня объем биржевых продаж бензина с Сургутского ЗСК для внутреннего рынка значительно снизился: АИ-92 — на 74%, АИ-95 — на 50%.

Также, по данным ФАС, «Газпром ГНП продажи» закупало бензин у другихпоставщиков, что привело к снижению объемов продаж остальным потребителям. ФАС считает действия компании недопустимыми в период сезонного и повышенного спроса. В службе предполагают, что компания могла нарушить антимонопольное законодательство.

17 июня ФАС направляла в компанию запрос о причинах сокращения объемов продаж на бирже. «Газпром ГНП продажи» должна была ответить в течение 10 дней.