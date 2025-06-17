ФАС заинтересовалась причинами падения продаж топлива «Газпрома» на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о сокращении объема топлива, которое ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) продает на бирже. ФАС направила запрос в компанию.

Как указано в сообщении службы, ФАС считает недопустимым сокращение объема биржевых продаж топлива в период сезонного спроса. «Газпром» должен ответить на запрос ведомства до 27 июня 2025 года.

Объем падения продаж топлива «Газпрома» на бирже антимонопольная служба не назвала. При этом ведомство напомнило, что компании принадлежат Астраханский газоперерабатывающий завод и Сургутский завод по стабилизации конденсата, которые производят бензин и дизель.

Петр Бузлаев