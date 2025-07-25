На Кубани и в Крыму от мазута очистили 793 км берега

С начала проведения работ после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе на территории Краснодарского края и Республики Крым очистили 793 км побережья. Собрали более 176,8 тыс. т загрязненного песка и грунта и вывезли более 174,7 тыс. т, сообщает МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В прибрежных зонах Анапы и Темрюкского района водолазная группировка ежедневно собирает мазут со дна Черного моря. Специалисты совершили 13,1 тыс. спусков. С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовали более 7,8 тыс. кв. м дна. Собрали свыше 13,3 тыс. мешков с нефтепродуктами.

На территории Краснодарского края обследовали 325 км берега. Очистили более 429 км, а также собрали более 175 тыс. т загрязненного песка, грунта и гальки.

В Республике Крым специалисты обследовали 500 км побережья от Керчи до села Портовое. Очистили более 259,5 км берега, собрали порядка 908,4 т загрязненного песка и грунта. В Севастополе волонтеры обследовали 165 км берега между Ласпи и Андреевкой, собрали более 850 т замазученного песка.

Алина Зорина