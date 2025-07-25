В Ростовской области количество ипотечных кредитов по ИЖС снизилось на 74%

В январе-мае 2025 года в Ростовской области количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам на приобретение и создание объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составило 1,4 тыс. ед., что на 74,1% меньше показателя аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные пресс-службы Южного ГУ Банка России.

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Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам в целом, сократился на 42,5%, до 31 млрд руб.

Отмечается, что в июне 2025 года ипотечный портфель Ростовской области достиг 462,8 млрд руб. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 2,8%, а по отношению к январю этого года — сократился на 2%.

По данным на июнь количество действующих кредитных договоров по проектному финансированию составило 205 — 370,3 млн руб., что на 46,3% выше прошлогоднего показателя, и на 17% больше, чем было в январе текущего года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что просроченная задолженность по ипотеке в Ростовской области за четыре месяца 2025 года выросла с 1,6 до 3,1 млрд руб., что на 89% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Наталья Белоштейн