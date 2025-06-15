Долг по ипотеке в Ростовской области достиг 3,1 млрд рублей

Просроченная задолженность по ипотеке в Ростовской области за четыре месяца 2025 года выросла с 1,6 до 3,1 млрд руб., что составляет увеличение на 89%. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на данные коллекторского агентства «Долговой консультант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На 1 января 2024 года данный показатель составлял 1,5 млрд руб. Общая задолженность по ипотеке в регионе на 1 мая 2025 года достигла 459 млрд руб. Доля просроченной ипотеки от общего объема составила 0,69%.

В Южном федеральном округе объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам на 1 мая 2025 года составляет 15,3 млрд руб. Рост за четыре месяца — 118%. Общий объем задолженности по ипотеке в ЮФО — 1,8 трлн руб., доля просрочки — 0,83%.

По всей России на 1 мая 2025 года объем просроченной ипотечной задолженности превысил 129 млрд руб., увеличившись за четыре месяца на 60 млрд руб. или на 88%. За 2024 год прирост составлял 5,6 млрд руб. или 9%.

Доля просроченной ипотечной задолженности в совокупном портфеле достигла 0,67% при 0,45% в 2024 году. Больше всего неплатежей у жителей Москвы — 15% всей ипотечной просроченной задолженности или 18,9 млрд руб., Московской области — 10% или 13,4 млрд руб., Краснодарского края — 7% или 8,8 млрд руб. и Санкт-Петербурга — 5% или 6 млрд руб.

Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов отметил: «Экспертам еще предстоит проанализировать причины такого резкого увеличения объема просроченной ипотечной задолженности».

По его мнению, это могут быть заемщики, которые взяли кредиты после июля 2024 года, когда ключевая ставка была установлена на уровне 18%, и не смогли справиться с их обслуживанием. Второй причиной он назвал застой на рынке недвижимости, когда заемщик не может быстро найти покупателя на залоговую квартиру.

Ранее сообщалось, что объем просроченной ипотеки на первичном рынке Ростовской области к середине апреля 2025 года составил 304 млн руб.. Рост с начала года — 18,8%.

Тат Гаспарян