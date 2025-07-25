Минобороны: над Ростовской областью уничтожены 23 БПЛА
По данным министерства обороны России минувшую ночь над территорией Ростовской области уничтожены 23 БПЛА.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» в результате атаки в Песчанокопском районе взрывом повреждено здание железнодорожной станции.
Кроме этого, взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлом Каменского района и в селе Песчанокопском. По оперативной информации, никто из людей не пострадал.