Минобороны: над Ростовской областью уничтожены 23 БПЛА

По данным министерства обороны России минувшую ночь над территорией Ростовской области уничтожены 23 БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» в результате атаки в Песчанокопском районе взрывом повреждено здание железнодорожной станции.

Кроме этого, взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлом Каменского района и в селе Песчанокопском. По оперативной информации, никто из людей не пострадал.

Наталья Белоштейн