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Во время атаки БПЛА взрывом повреждено здание ж/д станции в Песчанокопском

В Песчанокопском районе Ростовской области во время атаки БПЛА взрывом повреждено здание железнодорожной станции. Об этом сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме этого, взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлом Каменского района и в селе Песчанокопском. По оперативной информации, никто из людей не пострадал.

В ночь на 25 июля над Ростовской областью было уничтожено 23 беспилотника.

Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов загорелась трава в частных дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района.

Пожары были оперативно потушены.

Наталья Белоштейн

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