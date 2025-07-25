Епископ Нижнетагильский Феодосий возглавил Самарскую митрополию
Новым главой Самарской митрополии стал епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий из Свердловской области, передает «Ъ-Волга». Его освободили от управления Нижнетагильской епархией.
Епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Соответствующее решение было принято 24 июля на Священном синоде. Ранее Самарской митрополией управлял митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий — его отправили на покой.
По информации Нижнетагильской епархии, Священный синод постановил возложить временное управление епархией на митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга).